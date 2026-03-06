Ловушка в скале: появилась новая жуткая версия пропажи Усольцевых

В чатах добровольцев, уже пятый месяц ведущих поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, появилась сенсационная новость. Местная жительница сообщила, что тела Сергея, Ирины и маленькой Арины найдены в шурфе. Участники обсуждения предположили, что останки могла заснять фотоловушка, установленная для наблюдения за дикими животными.
Однако опытный турист и депутат Заксобрания края Алексей Кулеш в беседе с aif.ru назвал эти данные откровенным фейком. Он пояснил, что район исчезновения семьи не является особо охраняемой природной территорией.
«Сообщения об обнаружении тел Усольцевых — это фейк. К тому же район исчезновения семьи не является особо охраняемой природной территорией, и никаких специальных режимов для животных там не предусмотрено, поэтому и фотоловушек там нет», — сказал Кулеш.
Почему версия с шурфом провалилась.
Слух о «шурфе» эксперт прокомментировал отдельно, отметив, что в сознании людей произошла подмена понятий. Речь могла идти о глубокой трещине в скалах, но даже эта версия выглядит крайне сомнительной.
«Скорее всего, речь идет о какой-нибудь трещине между камнями, и достаточно глубокой. Но я сильно сомневаюсь, чтобы три человека одновременно провалились туда, да так, что не оставили следов», — сказал Кулеш.
Более того, геология местности полностью исключает наличие там техногенных шурфов. Золотодобытчики работают совсем в других ландшафтах.
«Там нет никаких золотоискательских шурфов, поскольку все золотоносные слои и места находятся в низинах, в руслах рек… То есть, где исчезли Усольцевы, не роют шурфы для добычи золота. Моют (добывают) намывное золото в ручьях и в породе», — отметил Кулеш.
Ранее в Следственном комитете Красноярского края также официально опровергли информацию о найденных телах.
Поиски перенесли на май.
Пока одни распускают слухи, другие планируют реальные действия. Алексей Кулеш, участвующий в организации поисков, обозначил временные рамки, когда надежда найти хоть какие-то следы станет реальной.
«Активные поиски семьи начнутся, когда начнет сходить снег, не раньше мая. И до того, как появится зелень, нужно очень активно все проверять. Потому что при появлении зелени следы будут снова скрыты», — сказал Кулеш.
Это означает, что у спасателей и волонтеров будет совсем небольшое «окно» между сходом снежного покрова и началом активной вегетации, чтобы обследовать труднодоступные участки Кутурчинского Белогорья.
История исчезновения семьи Усольцевых.
28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправились в однодневный поход в Партизанском районе Красноярского края, в районе Кутурчинского Белогорья. Изначально они планировали идти с группой и проводником, но из-за непогоды решили совершить прогулку самостоятельно. Этот шаг стал роковым. Последний сигнал их телефонов зафиксировали в семи километрах от поселка Кутурчин, после чего они бесследно исчезли.
Масштабные поиски, в которых участвовало более тысячи добровольцев, продолжались с 28 сентября по 12 октября, но не дали никаких результатов — не найдено ни вещей, ни следов пребывания семьи. Следственный комитет официально рассматривает версию несчастного случая, однако в отсутствие тел и улик в информационном поле продолжают циркулировать самые разные версии: от криминала до добровольного побега. На сегодняшний день местонахождение Сергея, Ирины и Арины Усольцевых остается загадкой, а их судьба — предметом пристального внимания всей страны.