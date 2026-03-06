Ловушка в скале: появилась новая жуткая версия пропажи Усольцевых

Масштабные поиски, в которых участвовало более тысячи добровольцев, продолжались с 28 сентября по 12 октября, но не дали никаких результатов — не найдено ни вещей, ни следов пребывания семьи. Следственный комитет официально рассматривает версию несчастного случая, однако в отсутствие тел и улик в информационном поле продолжают циркулировать самые разные версии: от криминала до добровольного побега. На сегодняшний день местонахождение Сергея, Ирины и Арины Усольцевых остается загадкой, а их судьба — предметом пристального внимания всей страны.