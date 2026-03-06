Гендиректор компании получил 10 лет за фальшивый асфальт в Красноярске

В Красноярске вынесли приговор руководителю компании, которая ремонтировала проезды к многоквартирным домам. Гендиректор ООО ПКФ «Доринвестстрой» признан виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта, сообщили в краевой прокуратуре.
В апреле 2023 года фирма заключила с администрацией договор на ремонт проездов на улицах Спортивная и Шевченко. Стоимость работ составила 10 миллионов рублей. Чтобы получить оплату, директор предоставил заказчику поддельные сертификаты соответствия на асфальтобетон и фиктивные протоколы лабораторных исследований. Согласно этим бумагам, покрытие полностью соответствовало ГОСТу.
Однако прокурорская проверка вскрыла обман. Отобранные образцы асфальта показали, что его толщина значительно меньше заявленной. По материалам надзорного ведомства возбудили уголовное дело.
В суде подсудимый объяснил: подделал документы от имени знакомых организаций, чтобы уложиться в сроки из-за загруженности на других объектах. Ущерб частично возместил — выплатил 100 тысяч рублей.
Суд признал руководителя виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С учётом предыдущих приговоров за аналогичные махинации с асфальтом назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый должен выплатить штраф 15 миллионов рублей и возместить ущерб по иску прокурора.
Ранее мы сообщали, что экс-главврача поликлиники в Красноярске подозревают во взятках.