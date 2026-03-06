Гендиректор компании получил 10 лет за фальшивый асфальт в Красноярске

Суд признал руководителя виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С учётом предыдущих приговоров за аналогичные махинации с асфальтом назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый должен выплатить штраф 15 миллионов рублей и возместить ущерб по иску прокурора.