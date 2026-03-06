Ущерб возместила: омичке назначили стотысячный штраф за обворованный маркетплейс

В Саргатском районе вынесен приговор бывшей сотруднице пункта выдачи заказов маркетплейса за хищение товаров. 22-летняя девушка соблазнилась возможностью применить определенную схему в работу маркетплейса. Имея доступ к программному обеспечению, при поступлении заказов она воровала товары из коробок, а пустую тару оформляла на возврат. Таким образом ушлая сотрудница умудрилась присвоить золотые украшения, косметику, одежду, дорогой телефон на общую сумму 273 тысячи рублей.