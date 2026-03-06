Ущерб возместила: омичке назначили стотысячный штраф за обворованный маркетплейс

Ранее не судимая 22-летняя жительница Саргатского района отделалась стотысячным штрафом за воровство. Работая в пункте выдачи товаров популярного маркетплейса, она похитила чужие заказы на общую сумму 273 тысяч рублей.
В Саргатском районе вынесен приговор бывшей сотруднице пункта выдачи заказов маркетплейса за хищение товаров. 22-летняя девушка соблазнилась возможностью применить определенную схему в работу маркетплейса. Имея доступ к программному обеспечению, при поступлении заказов она воровала товары из коробок, а пустую тару оформляла на возврат. Таким образом ушлая сотрудница умудрилась присвоить золотые украшения, косметику, одежду, дорогой телефон на общую сумму 273 тысячи рублей.
В следствии того, что вину в совершении преступления она признала полностью, а причиненный ущерб возместила, суд назначил ей щадящее наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
