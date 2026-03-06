В Севастополе открыли «горячую линию» для пострадавших при атаке БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. «Горячую линию» открыли в Севастополе для оперативного решения вопросов пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщила прокуратура города.
В ночь на пятницу губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь и двух пострадавших. Были также зафиксированы отключения электроэнергии в некоторых районах города. Позднее губернатор сообщил, что число пострадавших из-за атаки возросло до девяти, в их числе трое детей.
«Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048» , — сообщили в ведомстве.
Прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.