Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе открыли «горячую линию» для пострадавших при атаке БПЛА

В Севастополе открыли «горячую линию» для пострадавших при атаке БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. «Горячую линию» открыли в Севастополе для оперативного решения вопросов пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщила прокуратура города.

В ночь на пятницу губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь и двух пострадавших. Были также зафиксированы отключения электроэнергии в некоторых районах города. Позднее губернатор сообщил, что число пострадавших из-за атаки возросло до девяти, в их числе трое детей.

«Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048» , — сообщили в ведомстве.

Прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше