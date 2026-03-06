В Тольятти мужчина избил дворника лопатой из-за спора об уборке территории

В Тольятти задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел на улице Революционной во время конфликта между 54-летним дворником и прохожим. Причиной ссоры стали разные взгляды на уборку придомовой территории, сообщает ГУ МВД по Самарской области.