В Тольятти мужчина избил дворника лопатой из-за спора об уборке территории

В Тольятти задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел на улице Революционной во время конфликта между 54-летним дворником и прохожим. Причиной ссоры стали разные взгляды на уборку придомовой территории, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«Молодой человек нанес потерпевшему телесные повреждения черенком от лопаты. Согласно заключению эксперта, здоровью дворника причинен тяжкий вред», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый признал вину и пояснил, что не справился с эмоциями. На месте происшествия криминалисты изъяли вещи со следами крови. Завели уголовное дело. Суд отправил фигуранта под стражу.