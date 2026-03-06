Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 83 беспилотника ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 83 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— 56 БПЛА уничтожили над Республикой Крым, по семь БПЛА — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря, пять БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над Курской областью, — передает ТАСС.
Еще два дрона ликвидировали над Краснодарским краем. По одному БПЛА сбили над Астраханской и Белгородской областями.
Днем ранее Минобороны отчиталось, что силы ПВО за ночь ликвидировали 76 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Так, 33 дрона сбили над Саратовской областью, еще 17 — над Черным морем.
В Новороссийске количество жилых домов, пострадавших 3 марта в результате атаки дронов ВСУ, составило 102. Повреждения зафиксированы в 61 частном и 41 многоквартирном домах. Наиболее серьезно пострадал частный сектор Восточного района.