Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 83 беспилотника ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 83 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— 56 БПЛА уничтожили над Республикой Крым, по семь БПЛА — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря, пять БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над Курской областью, — передает ТАСС.

Еще два дрона ликвидировали над Краснодарским краем. По одному БПЛА сбили над Астраханской и Белгородской областями.

Днем ранее Минобороны отчиталось, что силы ПВО за ночь ликвидировали 76 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Так, 33 дрона сбили над Саратовской областью, еще 17 — над Черным морем.

В Новороссийске количество жилых домов, пострадавших 3 марта в результате атаки дронов ВСУ, составило 102. Повреждения зафиксированы в 61 частном и 41 многоквартирном домах. Наиболее серьезно пострадал частный сектор Восточного района.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше