Расчёты ПВО за ночь сбили 83 украинских дрона над регионами России

Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над территорией Республики Крым. По семь БПЛА ликвидировали над Воронежской областью и акваторией Азовского моря. Пять аппаратов уничтожили над акваторией Чёрного моря, четыре — над Курской областью, два — над территорией Краснодарского края. По одному беспилотнику перехватили над Астраханской и Белгородской областями.