Сальдо: Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках

Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках Херсонской области. Об этом в пятницу, 6 марта, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

— В Алешках киевские боевики совершили очередное кровавое преступление. Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина «Эвелина» перед открытием. Четыре сброса подряд, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Губернатор также принес соболезнования родным и близким погибших.

В этот же день оборонное ведомство отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 83 беспилотника ВСУ над регионами России.

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук в четверг, 5 марта, рассказал о том, что дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, в котором он ехал вместе с коллегой. Они оба не пострадали.