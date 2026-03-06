Сальдо: два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на магазин в Алешках

Не менее двух человек стали жертвами атаки украинских дронов на магазин в городе Алешки Херсонской области, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, беспилотники ВСУ атаковали людей, собравшихся рядом с продовольственным магазином.
«Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина “Эвелина” перед открытием. Четыре сброса подряд. По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — написал губернатор.
Согласно его сведениям, пострадавших в результате атаки БПЛА доставили в Алешкинскую ЦРБ. Два человека с тяжелыми ранениями направлены в ЦРБ Скадовска.
Сальдо выразил соболезнования семьям и близким жертв атаки дронов в Алешках.
Напомним, накануне стало известно об атаке украинского БПЛА на автомобиль, в котором еха глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук.