Сальдо: два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на магазин в Алешках

Глава Херсонской области сообщил об атаке украинских дронов на людей, собравшихся у магазина в Алешках.

Источник: Аргументы и факты

Не менее двух человек стали жертвами атаки украинских дронов на магазин в городе Алешки Херсонской области, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, беспилотники ВСУ атаковали людей, собравшихся рядом с продовольственным магазином.

«Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина “Эвелина” перед открытием. Четыре сброса подряд. По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — написал губернатор.

Согласно его сведениям, пострадавших в результате атаки БПЛА доставили в Алешкинскую ЦРБ. Два человека с тяжелыми ранениями направлены в ЦРБ Скадовска.

Сальдо выразил соболезнования семьям и близким жертв атаки дронов в Алешках.

Напомним, накануне стало известно об атаке украинского БПЛА на автомобиль, в котором еха глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук.

