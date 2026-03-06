В Башкирии мужчина получил ожоги при пожаре

Пожар произошел накануне в селе Байки Караидельского района. Часть загоревшегося дома, гараж и автомобиль в нем тушили прибывшие на место пожарные МЧС России совместно с добровольцами Байкинского сельсовета.
— В результате пожара 52-летний мужчина получил термический ожог верхних дыхательных путей и ожог спины, доставлен в Караидельскую больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.