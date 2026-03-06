Ричмонд
Вспыхнули дом, гараж и машина: жителя Башкирии едва не погубил крупный пожар

В Башкирии в крупном пожаре чуть не погиб житель села.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 5 марта, в селе Байки (Караидельский район Башкирии) загорелись частный дом, гараж и находившаяся в нем машина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

На месте работали пожарные ведомства и добровольцы Байкинского сельсовета. В результате инцидента пострадал 52-летний мужчина. С термическим ожогом верхних дыхательных путей и спины его доставили в Караидельскую больницу. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Дознаватель МЧС устанавливает обстоятельства происшествия.

