Вспыхнули дом, гараж и машина: жителя Башкирии едва не погубил крупный пожар

Вчера вечером, 5 марта, в селе Байки (Караидельский район Башкирии) загорелись частный дом, гараж и находившаяся в нем машина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
На месте работали пожарные ведомства и добровольцы Байкинского сельсовета. В результате инцидента пострадал 52-летний мужчина. С термическим ожогом верхних дыхательных путей и спины его доставили в Караидельскую больницу. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Дознаватель МЧС устанавливает обстоятельства происшествия.
