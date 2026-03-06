Сальдо: два человека погибли при атаке дрона ВСУ на магазин в Алешках

Украинские дроны атаковали город Алешки Херсонской области. В результате удара погибли два человека, еще 12 человек получили ранения. Об этом в пятницу, 6 марта в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Сбросы боеприпасов с вражеских беспилотников на город произошли утром, когда люди ждали открытия продовольственного магазина, рассказал губернатор.
«Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина “Эвелина” перед открытием. Четыре сброса подряд», — говорится в сообщении.
Все пострадавшие и погибшие — гражданские лица, уточнил Сальдо.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО отразили массированную ночную атаку украинских беспилотников. За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 83 дрона ВСУ над территорией страны.