В Иркутске осужденному за нападение с ножницами ужесточили приговор

Срок заменили с условного на реальный.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

20 марта 2025 года в Иркутске пьяный мужчина пристал к компании из четырех молодых людей с просьбой дать закурить. Получив отказ, он не успокоился, а набросился на них с кулаками. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, в ход пошли даже канцелярские ножницы — одному из парней он нанес ими травмы. Кроме того, хулиган повредил машину, на которой приехали пострадавшие.

— Суд первой инстанции приговорил 34-летнего дебошира к трем годам условно. Но прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Областной суд с доводами согласился и заменил условный срок на реальный — те же три года, но теперь в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в Забайкалье раскрыли тройное убийство 24-летней давности. Парни 20 и 15 лет жестоко расправились с двумя мужчинами, а после избавились от подельника, который хотел их сдать милиции. Подробности.