В Иркутске осужденному за нападение с ножницами ужесточили приговор

20 марта 2025 года в Иркутске пьяный мужчина пристал к компании из четырех молодых людей с просьбой дать закурить. Получив отказ, он не успокоился, а набросился на них с кулаками. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, в ход пошли даже канцелярские ножницы — одному из парней он нанес ими травмы. Кроме того, хулиган повредил машину, на которой приехали пострадавшие.