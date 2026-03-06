Ричмонд
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сочи

— Утром в Сочи произошло сейсмособытие магнитудой 4,5 балла. Инфраструктура не повреждена. Информации о происшествиях в ЕДДС не поступало. Ждем подтверждения и подробностей от специалистов, — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

По данным Shot, местные жители почувствовали подземные толчки около 7:30 утра. Больше всего трясло в «Сириусе», Адлерском, Хостинском и Центральном районах. В квартирах дребезжали стекла в рамах и раскачивались люстры.

3 марта в море, в 23 километрах от города Сочи, произошли повторные толчки магнитудой 4,5. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работали в штатном режиме.

В начале года ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 у побережья Камчатки. До этого землетрясение в Камчатском крае зафиксировали 10 января: толчки магнитудой 5,8 произошли в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

