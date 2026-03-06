Полицейские в Приморье поймали вора, оставившего след на двери супермаркета

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в хранилище). Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим преступлениям. Расследование продолжается.