Полицейские в Приморье поймали вора, оставившего след на двери супермаркета

Полицейские раскрыли кражу из сейфа в торговом помещении в Михайловском раойне. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела МВД России от представителя супермаркета по продаже напитков: неизвестный проник в подсобку и похитил из сейфа 21 300 рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В ходе осмотра входной двери подсобного помещения, где находился сейф, начальник экспертно-криминалистической службы майор полиции Наталья Бочкарева обнаружила и изъяла след пальца руки. В результате проведенной дактилоскопической экспертизы установлено, что след принадлежит 32-летнему жителю соседнего округа, ранее неоднократно судимому», — говорится в сообщении.
Мужчина был задержан в кратчайшие сроки. В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что воспользовался незапертой дверью и отсутствием свидетелей, чтобы проникнуть в помещение.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в хранилище). Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим преступлениям. Расследование продолжается.
Напомним, полиция Владивостока задержала недавно освободившегося из тюрьмы мужчину, который обчистил магазины техники и парфюмерии на 125 тысяч рублей.