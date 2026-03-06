В Уфе столкнулись Volkswagen и Ford: пострадали девочки 5 и 8 лет

Вчера, 5 марта, в Калининском районе Уфы столкнулись Volkswagen Polo и Ford Focus. Авария произошла напротив дома № 89 по улице Первомайской.
По данным городской Госавтоинспекции, 36-летний водитель «Фольксвагена» двигался по Первомайской в сторону Кремлевской. В это время 34-летняя женщина за рулем «Форда» выезжала с придомовой территории дома № 91 на Коммунаров и поворачивала в сторону Черниковской.
В результате столкновения пострадали две девочки. Восьмилетняя пассажирка Ford и пятилетняя пассажирка Volkswagen с травмами доставлены в больницу.
— По факту ДТП начато административное расследование, — сообщает ГАИ.