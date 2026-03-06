В Уфе столкнулись Volkswagen и Ford: пострадали девочки 5 и 8 лет

По данным городской Госавтоинспекции, 36-летний водитель «Фольксвагена» двигался по Первомайской в сторону Кремлевской. В это время 34-летняя женщина за рулем «Форда» выезжала с придомовой территории дома № 91 на Коммунаров и поворачивала в сторону Черниковской.