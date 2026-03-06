«Я за деньгами пришел!»: после этих слов грабитель набросился на сибирячку и вскрыл сейф

В городе Вихоревка Братского района ограбили микрофинансовую организацию. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, утром в офис зашел мужчина и с порога заявил сотруднице: «Я пришел за деньгами». С этими словами преступник схватил женщину за руки и попытался ее успокоить, бормоча что-то невнятное. По всей видимости, он уговаривал ее не сопротивляться, обещая, что в таком случае никто не пострадает.
— Менеджеру удалось вырваться и выбежать на улицу. Нападавший забрал у нее ключи, открыл сейф и похитил больше 35 тысяч рублей. Женщина попыталась задержать грабителя снаружи, но он разбил окно и скрылся еще до приезда охраны, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Полицейские изучили записи и быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель, который уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Оперативники задержали его по горячим следам. Теперь в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Грабеж».
