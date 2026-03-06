Студенты ЧГИК рассказали об эвакуации из-за сообщения о минировании

В полиции Челябинска chel.aif.ru отказались подтверждать или опровергать информацию, посоветовав обратиться в вуз за комментариями. Дозвониться в Челябинский государственный институт культуры, который расположен на улице Орджоникидзе, 36, корреспонденту chel.aif.ru не удалось.