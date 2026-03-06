Ричмонд
Студенты ЧГИК рассказали об эвакуации из-за сообщения о минировании

Студенты одного из вузов Челябинска 6 марта 2026 года сообщили об эвакуации из-за опасности минирования.

Источник: АиФ

В Челябинске студенты ЧГИК утром 6 марта 2026 года сообщили chel.aif.ru об эвакуации из вуза. Молодых людей заставили спешно покинуть корпуса института.

«Сначала сказали, что эвакуация до 12 часов, потом — что сегодня пары полностью отменены», — рассказали учащиеся, уехавшие по домам.

В полиции Челябинска chel.aif.ru отказались подтверждать или опровергать информацию, посоветовав обратиться в вуз за комментариями. Дозвониться в Челябинский государственный институт культуры, который расположен на улице Орджоникидзе, 36, корреспонденту chel.aif.ru не удалось.