Студенты ЧГИК рассказали об эвакуации из-за сообщения о минировании

В Челябинске студенты ЧГИК утром 6 марта 2026 года сообщили chel.aif.ru об эвакуации из вуза. Молодых людей заставили спешно покинуть корпуса института.
«Сначала сказали, что эвакуация до 12 часов, потом — что сегодня пары полностью отменены», — рассказали учащиеся, уехавшие по домам.
В полиции Челябинска chel.aif.ru отказались подтверждать или опровергать информацию, посоветовав обратиться в вуз за комментариями. Дозвониться в Челябинский государственный институт культуры, который расположен на улице Орджоникидзе, 36, корреспонденту chel.aif.ru не удалось.