Троих женщин-бухгалтеров задержали за работу в подпольном банке в Петербурге

В Петербурге силовики накрыли работу подпольного банка, через который могло пройти не менее 250 миллионов рублей. В центре схемы оказались три женщины-бухгалтера. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.