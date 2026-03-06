Троих женщин-бухгалтеров задержали за работу в подпольном банке в Петербурге

В Петербурге силовики накрыли работу подпольного банка, через который могло пройти не менее 250 миллионов рублей. В центре схемы оказались три женщины-бухгалтера. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В теневой финансовой структуре подозреваемые проводили сомнительные транзакции, координировали движение денег через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства, — уточнили в ведомстве.
Подпольный банк начал работу еще в 2022 году. За это время женщинам-бухгалтерам удалось заработать 38,5 миллиона рублей, ведь за свой «труд» они брали 15 процентов.
В отношении петербурженок возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Силовики провели 21 обыск — 18 в домах и 3 в офисах. Они изъяли предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Одной из фигуранток в скором времени могут избрать меру пресечения.