Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Артеме полиция ищет живодеров, убивающих собак

Очередное сообщение о погибших животных появилось в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

В Артеме Приморского края местные жители снова нашли мертвых собак. Это уже второй похожий случай за последние дни. Полиция начала проверку, чтобы найти виновных.

Очередное сообщение о погибших животных появилось в социальных сетях. Очевидцы нашли собак с признаками насильственной смерти. В полиции начали проверку. Сейчас стражи порядка выясняют, при каких обстоятельствах погибли собаки, и кто может быть причастен к этому инциденту. По результатам проверки правоохранители примут решение, предусмотренное законом.