В Артеме полиция ищет живодеров, убивающих собак

Очередное сообщение о погибших животных появилось в социальных сетях. Очевидцы нашли собак с признаками насильственной смерти. В полиции начали проверку. Сейчас стражи порядка выясняют, при каких обстоятельствах погибли собаки, и кто может быть причастен к этому инциденту. По результатам проверки правоохранители примут решение, предусмотренное законом.