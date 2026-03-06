В Артеме полиция ищет живодеров, убивающих собак

В Артеме Приморского края местные жители снова нашли мертвых собак. Это уже второй похожий случай за последние дни. Полиция начала проверку, чтобы найти виновных.
Очередное сообщение о погибших животных появилось в социальных сетях. Очевидцы нашли собак с признаками насильственной смерти. В полиции начали проверку. Сейчас стражи порядка выясняют, при каких обстоятельствах погибли собаки, и кто может быть причастен к этому инциденту. По результатам проверки правоохранители примут решение, предусмотренное законом.