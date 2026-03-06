СМИ: Москвичка влюбилась в телефонного мошенника, после чего лишилась жилья и денег

В Москве женщина отбирает квартиру у нового владельца после того, как влюбилась в телефонного мошенника. Под влиянием афериста она лишилась жилья и денег. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил Telegram-канал Baza.
Во время сделки женщина на камеру подтвердила, что не находится под влиянием мошенников и совершает сделку добровольно. После продажи новый собственник поддерживал с ней общение. При этом женщина приходила в гости и интересовалась ходом ремонта.
— Через полтора года, когда в квартиру оставалось только ввезти мебель, Елена подала на Александра в суд и потребовала признать сделку недействительной. По ее словам, она стала жертвой мошенников и продала квартиру под их влиянием, — говорится в публикации.
По словам пенсионерки, оказавшийся мошенником мужчина был так «любезен», что она влюбилась в него и выполняла все задания. Сейчас идут судебные разбирательства. По решению одного из судов, квартира должна вернуться пенсионерке.
Фракция «Справедливая Россия» в свою очередь подготовила пакет законодательных инициатив для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости на фоне так называемого «эффекта Долиной».
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».