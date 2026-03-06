Ричмонд
Два связанных с Японией судна повреждены в Оманском заливе

Два судна, связанных с Японией, получили повреждения рядом с Ормузским проливом после падения некоего объекта.

Источник: Аргументы и факты

В Оманском заливе в результате падения некоего объекта диаметром около метра получили повреждения два связанных с Японией судна. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает министерство транспорта Японии.

Инцидент произошел в минувшую среду около 7 утра (1: 00 мск). На борту судов японцев не было. Телеканал NHK уточняет, что пострадавших нет. В результате падения объекта погнулась дымоотводная труба, на окнах появились трещины.

В Персидском заливе сейчас находятся 44 судна, связанных с Японией. Гражданами Японии на них являются 24 моряка. В Оманском заливе находятся 4 связанных с Японией судна.

Ранее сообщалось, что КСИР атаковал американский танкер в северной части Персидского залива.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше