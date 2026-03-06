Два связанных с Японией судна повреждены в Оманском заливе

В Оманском заливе в результате падения некоего объекта диаметром около метра получили повреждения два связанных с Японией судна. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает министерство транспорта Японии.
Инцидент произошел в минувшую среду около 7 утра (1: 00 мск). На борту судов японцев не было. Телеканал NHK уточняет, что пострадавших нет. В результате падения объекта погнулась дымоотводная труба, на окнах появились трещины.
В Персидском заливе сейчас находятся 44 судна, связанных с Японией. Гражданами Японии на них являются 24 моряка. В Оманском заливе находятся 4 связанных с Японией судна.
Ранее сообщалось, что КСИР атаковал американский танкер в северной части Персидского залива.