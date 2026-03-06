Ричмонд
Юношу зверски избили, раздели и бросили умирать у дома в российском поселке

В поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской области погиб 18-летний парень.

В поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской области погиб 18-летний парень. По словам его матери, юноша умер от тяжелых травм в ночь на 4 марта. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

По предварительным данным, оперативники разыскивают двух знакомых погибшего. Следствие предполагает, что между молодыми людьми произошел конфликт.

По словам друзей погибшего, его жестоко избили. Юношу били руками и ногами, а затем наносили удары по голове. После этого тело раздели, протащили по улице вдоль частного сектора и оставили возле дома, где он жил.

Собеседники издания утверждают, что у парня была тяжелая черепно-мозговая травма. Он скончался на руках у матери.

Предполагаемых участников нападения удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения. При этом официальной информации об их задержании пока нет.

Знакомые погибшего говорят, что Данил был спокойным и неконфликтным человеком. По их словам, он рос в неполной семье и помогал младшим — у него остались трое несовершеннолетних братьев и сестра.

Сейчас близкие семьи собирают деньги на похороны.

В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области ситуацию пока официально не комментируют.

