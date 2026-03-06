Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выросло число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Севастополь: подробности

Развожаев: при атаке дронов ВСУ на Севастополь пострадали девять человек.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 марта украинские беспилотники атаковали Севастополь. Число пострадавших в результате атаки вражеских дронов на город выросло до девяти человек, среди которых трое детей, пишет «КП-Крым».

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, основной удар пришелся по пятиэтажному жилому дому на улице Ефремова. Рядом со зданием рухнул сбитый дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Боеприпас разорвался в непосредственной близости от многоквартирного дома.

Врачи оказали помощь всем пострадавшим. Шестерых, включая троих детей, госпитализировали. У них диагностированы резаные раны различной степени тяжести. Еще трое отделались легкими травмами и отказались от госпитализации.

«В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — сказал Развожаев, комментируя инцидент.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за минувшую ночь сбили 83 дрона ВСУ над территорией страны.