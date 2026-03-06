Выросло число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Севастополь: подробности

В ночь на 6 марта украинские беспилотники атаковали Севастополь. Число пострадавших в результате атаки вражеских дронов на город выросло до девяти человек, среди которых трое детей, пишет «КП-Крым».
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, основной удар пришелся по пятиэтажному жилому дому на улице Ефремова. Рядом со зданием рухнул сбитый дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Боеприпас разорвался в непосредственной близости от многоквартирного дома.
Врачи оказали помощь всем пострадавшим. Шестерых, включая троих детей, госпитализировали. У них диагностированы резаные раны различной степени тяжести. Еще трое отделались легкими травмами и отказались от госпитализации.
«В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — сказал Развожаев, комментируя инцидент.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за минувшую ночь сбили 83 дрона ВСУ над территорией страны.