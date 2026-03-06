Выросло число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Севастополь: подробности

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, основной удар пришелся по пятиэтажному жилому дому на улице Ефремова. Рядом со зданием рухнул сбитый дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Боеприпас разорвался в непосредственной близости от многоквартирного дома.