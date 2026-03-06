В Челябинской области суд не стал досрочно выпускать из колонии жестокого убийцу

Все произошло в июне 2017 года в селе Еманжелинка Еткульского района. Фигурант был в состоянии алкогольного опьянения, в хозяйственной постройке частного дома в ходе конфликта на почве денежного долга избил мужчину, затем связал руки и ноги кабелем и несколько раз ударил деревянной битой. От полученной травмы головы потерпевший скончался. После этого злоумышленник зашел в дом, где стал угрожать матери убитого заготовкой ножа, требуя передать имущество, похитил одежду на сумму около 300 тыс. рублей, связал женщину и скрылся с места преступления.