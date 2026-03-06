Школьники подняли по тревоге спасателей ложным звонком в российском городе

В ПСЦ «Рысь» напомнили, что за ложный вызов экстренных служб предусмотрен штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Если звонившему меньше 16 лет, материалы передают в комиссию по делам несовершеннолетних.