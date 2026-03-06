Ричмонд
Школьники подняли по тревоге спасателей ложным звонком в российском городе

В городе Сарове Нижегородской области школьники подняли по тревоге экстренные службы, заявив, что заблудились в лесу. Об этом сообщили представители поисково-спасательного центра «Рысь».

Дети позвонили на номер 112 и сообщили, что потерялись. После этого связь с ними оборвалась, а телефон перестал отвечать.

На поиски направили спасателей, сотрудников полиции и добровольцев. Около часа специалисты прочесывали местность, пытаясь найти предполагаемых «потеряшек».

Позже выяснилось, что сообщение было ложным. В общей сложности в проверке вызова участвовали около 20 человек.

Поисковики отметили, что в это время специалисты могли помогать людям, которым действительно требовалась помощь.

В ПСЦ «Рысь» напомнили, что за ложный вызов экстренных служб предусмотрен штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Если звонившему меньше 16 лет, материалы передают в комиссию по делам несовершеннолетних.

