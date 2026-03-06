Женщина сбила амурского тигра на трассе в Приморье

В районе Фокино Приморского края водитель автомобиля сбила амурского тигра. При этом животное занесено в Красную книгу России. ДТП произошло ночью 6 марта. Об этом сообщили Минприроды региона.
После столкновения тигр ушел в лес и залег на удалении от дороги. Для контроля состояния животного специалисты использовали тепловизор и беспилотник.
— Наблюдение велось в течение ночи. Утром тигр ушел дальше в лес. По данным специалистов, внешних признаков травм или серьезных повреждений у животного не обнаружено, а хищник передвигается уверенно. Водитель автомобиля получила легкие травмы и находилась в состоянии сильного испуга, — говорится в публикации.
В конце декабря прошлого года на 24-м километре автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток насмерть сбили амурского тигра. Хищник неожиданно выпрыгнул на трассу перед Nissan X-Trail.
До этого в Приморском крае полиция и охотнадзор проводили проверку по факту обнаружения сбитого амурского тигра на трассе в районе Уссурийска. В России их популяция, обитающая в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономных областях, оценивается примерно в 750 особей.