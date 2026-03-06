Женщина сбила амурского тигра на трассе в Приморье

До этого в Приморском крае полиция и охотнадзор проводили проверку по факту обнаружения сбитого амурского тигра на трассе в районе Уссурийска. В России их популяция, обитающая в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономных областях, оценивается примерно в 750 особей.