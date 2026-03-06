Врачи назвали редким случай с туристом, который выжил в морозы в Пермском крае

Единственный из пяти путешественников, которому удалось выжить во время заезда на снегоходах в Пермском крае, еще до прихода спасателей сумел соорудить настил из бревен, на котором под тентом укрывался от ветра. Они выехали 20 февраля и планировали вернуться 24-го числа. Путешественники успели подняться на плато Кваркуш, а после перестали выходить на связь.