Врачи назвали редким случай с туристом, который выжил в морозы в Пермском крае

Турист из Уфы, которого спасли в Пермском крае, остается в тяжелом состоянии. Этот случай длительного выживания в условиях переохлаждения является редким. Об этом рассказали в краевом Министерстве здравоохранения.
— Состояние у него тяжелое, стабильное, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.
Там также добавили, что врачи предприняли все меры для снижения негативного влияния низких температур на здоровье мужчины.
Наступившая после употребления теплой воды смерть одного из пяти туристов, пропавших в Пермском крае, стала трагическим стечением обстоятельств, заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин.
Единственный из пяти путешественников, которому удалось выжить во время заезда на снегоходах в Пермском крае, еще до прихода спасателей сумел соорудить настил из бревен, на котором под тентом укрывался от ветра. Они выехали 20 февраля и планировали вернуться 24-го числа. Путешественники успели подняться на плато Кваркуш, а после перестали выходить на связь.