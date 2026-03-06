Поступило сообщение о взрывном устройстве: в Уфе эвакуировали авиатехникум

Сегодня, 6 марта, учащихся Уфимского авиационного техникума на улице Революционной эвакуировали после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом со ссылкой на очевидцев и пресс-службу Министерства просвещения Башкирии сообщило информационное агентства «Башинформ».
По словам одного из студентов, учащиеся организованно покинули здание и отправились по домам. Причину им не объяснили, но на пары возвращаться не разрешили.
Чиновники подтвердили: в техникум поступило сообщение от неизвестного. Руководство оперативно запустило алгоритм действий — всех вывели, вызвали полицию. Пострадавших нет.