Стая собак насмерть растерзала человека в Якутии

Это не первый случай нападения собак на людей за последнее время: в конце января в Чите из-за чиновницы бездомные собаки покусали 13 человек, а в Барнауле собака прокусила череп 10-месячной девочке. Но не стоит забывать, что ответственность за поступки, по крайней мере, домашних собак, полностью лежит на человеке. Поэтому перед тем как взять к себе в дом животное, следует знать несколько важных правил.