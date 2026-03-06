В продукции казанского производителя обнаружили сальмонеллу

В ходе обследования производственных помещений были выявлены системные нарушения. В частности, не соблюдались требования к содержанию цехов и оборудования, санитарная обработка внутрицехового инвентаря проводилась с нарушениями, не был организован производственный лабораторный контроль выпускаемой продукции, а также установлено недостоверное декларирование товаров. Но самым тревожным стало лабораторное подтверждение: в исследуемых образцах мясной продукции были выявлены сальмонеллы — опасная бактерия, способная вызвать тяжелые кишечные инфекции у людей.