В продукции казанского производителя обнаружили сальмонеллу

По результатам проверки 685,3 кг небезопасной продукции были утилизированы.

Источник: Комсомольская правда

Индивидуальный предприниматель из Казани, занимающийся производством мясной продукции, привлечен к административной ответственности после выявления серьезных нарушений. По данным управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в продукции ИП Сафиной Р. Р. была обнаружена сальмонелла.

Поводом для разбирательства стала плановая проверка одного из предприятий общественного питания. Там специалисты обнаружили филе цыпленка-бройлера, которое не соответствовало требованиям технического регламента по микробиологическим показателям.

В ходе обследования производственных помещений были выявлены системные нарушения. В частности, не соблюдались требования к содержанию цехов и оборудования, санитарная обработка внутрицехового инвентаря проводилась с нарушениями, не был организован производственный лабораторный контроль выпускаемой продукции, а также установлено недостоверное декларирование товаров. Но самым тревожным стало лабораторное подтверждение: в исследуемых образцах мясной продукции были выявлены сальмонеллы — опасная бактерия, способная вызвать тяжелые кишечные инфекции у людей.

На предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 14.43 и 14.44 КоАП РФ. Наказание — штраф в размере 30 000 рублей.

Кроме того, Роспотребнадзор вынес два решения о признании деклараций о соответствии на продукцию недействительными. Это означает, что предприниматель не сможет легально реализовывать товары без прохождения повторной процедуры подтверждения качества.