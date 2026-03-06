Ричмонд
Задержали молодого волжанина, обокравшего по пьяной лавочке старшую подругу

41-летняя женщина обратилась к правоохранителям 25 февраля и рассказала, что ее 23-летний приятель похитил ее имущество.

Полицейские Волжского задержали молодого человека, которого местная жительница обвинила в краже сотового телефона.

41-летняя женщина обратилась к правоохранителям 25 февраля. Она рассказала, что во время застолья ее 23-летний приятель с криминальным прошлым похитил у нее имущество и скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан, телефон у него изъят, а уже имеющий судимость волжанин имеет все шансы вновь отправиться в колонию — уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему грозит до четырех лет колонии.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал историю волжанина, который похитил своего случайного знакомого и сломал пятки, убегая от полиции.