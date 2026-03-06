Задержали молодого волжанина, обокравшего по пьяной лавочке старшую подругу

В настоящее время подозреваемый задержан, телефон у него изъят, а уже имеющий судимость волжанин имеет все шансы вновь отправиться в колонию — уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему грозит до четырех лет колонии.