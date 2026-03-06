Жительницу ДНР задержали за госизмену

ФСБ России в очередной раз напоминает о том, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. «Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», — отметили в ФСБ.