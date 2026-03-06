Ричмонд
Жительницу ДНР задержали за госизмену

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 18-летнюю жительницу ДНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Федеральной службой безопасности на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены, — сообщили в ЦОС. — 18-летняя жительница Волновахи установила контакт с представителями Главного управления Министерства обороны Украины посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, местах расположения административных зданий на территории Волновахского муниципального округа, о местных жителях и представителях региональных молодежных организаций для дальнейшего вовлечения их в противоправную деятельность».

Следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).

ФСБ России в очередной раз напоминает о том, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. «Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», — отметили в ФСБ.