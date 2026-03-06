В Минске водитель потерял сознание за рулем и погиб в ДТП

Авария произошла в белорусской столице на проспекте Мира 5 марта. Предварительно установлено, что «Понтиак» вблизи дома № 18 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено», после чего легковушка еще врезалась в металлическое ограждение.