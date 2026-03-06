Ричмонд
В Минске водитель потерял сознание за рулем и погиб в ДТП

ГАИ показала видео ДТП Минске, где водитель погиб, потеряв сознание за рулем.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на оживленном проспекте водитель, потерял сознание за рулем, и погиб, выехав на встречную полосу. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в белорусской столице на проспекте Мира 5 марта. Предварительно установлено, что «Понтиак» вблизи дома № 18 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено», после чего легковушка еще врезалась в металлическое ограждение.

Водитель потерял сознание за рулем перед ДТП. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В аварии погиб водитель «Понтиака». Предварительно установлено, что 59-летний мужчина потерял сознание за рулем еще во время движения по проспекту.

Проводится проверка.

