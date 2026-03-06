Ричмонд
Подстанция загорелась на Кубани после атаки дронов ВСУ, пострадали два человека

Оперштаб сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Кубань ночью 6 марта.

Источник: Комсомольская правда

Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Отмечается, что площадь возгорания составила 120 кв.м. Пострадали два человека.

В ночь на 6 марта украинские беспилотники атаковали также Севастополь. Число пострадавших в результате атаки вражеских дронов на город выросло до девяти человек, среди которых трое детей.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 6 марта 83 дрона ВСУ над регионами страны. 56 беспилотников противника были ликвидированы в Крыму, по семь — в Воронежской области и над акваторией Азовского моря, пять дронов ВСУ российские военные сбили над акваторией Черного моря.

