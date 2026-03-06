Один погиб и двое пострадали в пьяном ночном ДТП в Воронеже

Страшная авария унесла жизнь 23-летнего мужчины ночью 6 марта. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что в 00:45 у дома № 119 по улице Розовая автомобиль «Мицубиси Лансер» на огромной скорости врезался в бетонный столб. Прибывшие на место ДТП госавтоинспекторы установили, что 26-летний водитель был пьян. Алкотестер выдал результат — 0,952 мг/л.