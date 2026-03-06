Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один погиб и двое пострадали в пьяном ночном ДТП в Воронеже

Пьяный водитель врезался в столб в Воронеже: один человек погиб, двое — в больнице.

Страшная авария унесла жизнь 23-летнего мужчины ночью 6 марта. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что в 00:45 у дома № 119 по улице Розовая автомобиль «Мицубиси Лансер» на огромной скорости врезался в бетонный столб. Прибывшие на место ДТП госавтоинспекторы установили, что 26-летний водитель был пьян. Алкотестер выдал результат — 0,952 мг/л.

В салоне иномарки находились молодые люди. В результате аварии один из них — 23-летний местный житель — погиб от полученных травм на месте до приезда врачей, водителя и 21-летнюю девушку увезли в больницу.

По факту аварии в Госавтоинспекции организовали проверку.