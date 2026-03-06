Ричмонд
Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки беспилотников

Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки украинских беспилотников (БПЛА). Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в оперштабе.

— В хуторе Бережном Абинского района из-за падения обломков БПЛА начался пожар на подстанции, — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, пострадали два человека. Им оказали первую медицинскую помощь на месте. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, идет его ликвидация. На месте инцидента работают оперативные и специальные службы, передает Telegram-канал оперштаба.

В середине февраля в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Великолукскую нефтебазу в Псковской области произошло возгорание одного из резервуаров с нефтепродуктами.

В том же месяце в поселке Волна на Кубани в результате атаки беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1250 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

