ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали 18-летнюю жительницу Донецкой Народной Республики, которая передавала разведке Украины данные о военных и молодежных организациях России. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным представителей ФСБ, жительница Волновахи через мессенджер Telegram передавала представителям украинского оборонного ведомства информацию о расположении российских бойцов и административных зданий. Также она занималась сбором данных о местных жителях для вовлечения их в незаконную деятельность.

Против девушки возбуждено дело о госизмене.

— Следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена), — передает слова представителей ФСБ РИА Новости.

В начале марта силовики задержали жителя Крыма за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Задержанный связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Там он передавал ему сведения о местах дислокации бойцов ВС РФ и их техники.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае. Уточнялось, что гражданин РФ 1986 года рождения установил контакт в мессенджере с представителем ГУР МО Украины.

