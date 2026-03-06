Вандалы сломали инсталляцию университета «Синергия» в парке «Солнце Москвы»

Двое мужчин повредили инсталляцию в виде названия университета «Синергия» в парке «Солнце Москвы». Одного из вандалов поймали. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
— Группа неизвестных в ночное время, находясь на территории парка «Солнце Москвы», повредили расположенную там инсталляцию университета. Они умышленно нанесли удар по одной из букв конструкции, а также разбили красный знак от стеклянной руны, — рассказали на сайте ведомства.
Сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей. Одного из мужчин удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. В его отношении завели уголовное дело. Полиция разыскивает соучастника преступления.
Ранее неизвестные отломали руку у бюста русскому писателю Александру Пушкину в московском парке. Правоохранители начали поиск вандалов.