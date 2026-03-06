Омичек перед 8 Марта разводят «тайные воздыхатели» и «цветочные курьеры»

Особую опасность представляют рассылки о президентских выплатах к 8 Марта. В сообщениях предлагают перейти по ссылке и ввести данные карты — после этого деньги списываются либо поступает звонок с требованием перевести средства на «безопасные счета». Гиль напоминает: реальные госвыплаты проходят только через официальные структуры, всю информацию можно проверить на сайте правительства.