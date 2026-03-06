Ричмонд
Омичек перед 8 Марта разводят «тайные воздыхатели» и «цветочные курьеры»

В преддверии Международного женского дня в Омской области ожидается новая волна кибератак.

Источник: Freepik

В преддверии Международного женского дня в Омской области ожидается новая волна кибератак. Только за первые два месяца 2026 года сумма ущерба от действий мошенников превысила 200 миллионов рублей, сообщил замначальника управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль.

Эксперт предупреждает о фейковых магазинах цветов: в одном случае организация перечислила продавцу 50 тысяч рублей и осталась без заказа, в другом ущерб достиг миллиона. Также активизируются схемы с «анонимными букетами», когда для получения подарка просят код из SMS.

Особую опасность представляют рассылки о президентских выплатах к 8 Марта. В сообщениях предлагают перейти по ссылке и ввести данные карты — после этого деньги списываются либо поступает звонок с требованием перевести средства на «безопасные счета». Гиль напоминает: реальные госвыплаты проходят только через официальные структуры, всю информацию можно проверить на сайте правительства.