Суд взыскал ущерб в почти 1 миллион с омского УДХБ за разбитое авто

Куйбышевский райсуд Омска рассмотрел и удовлетворил гражданский иск местного жителя к бюджетному городскому учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», департаменту строительства мэрии Омска и ООО «Стройтраст» о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Далее облсуд оставил это решение в силе.
Основанием для иска была авария 1 августа 2025 года на перекрестке Бульвара Архитекторов и улицы 22 Декабря. Водитель «Мицубиси Аутлэндер», двигаясь по Бульвару Архитекторов, въехал в ГАЗ, выдвигавшийся с улицы 22 Декабря. Истец указал, что на его направлении не было каких-либо знаков приоритета, в то время как на пути следования второго водителя был установлен знак «Главная дорога». Считая, что именно отсутствие необходимого знака «Уступи дорогу» привело к аварии, водитель «Мицубиси» обратился в суд, требуя взыскать стоимость восстановительного ремонта.
На суде представители ответчиков возражали против удовлетворения иска. В «УДХБ» настаивали на том, что ответственность за организацию дорожного движения на проблемном участке должно нести ООО «Стройтраст», которое проводило реконструкцию дороги. В свою очередь, представители департамента строительства и «Стройтраст» пояснили, что место аварии находится за пределами объекта реконструкции, а временные знаки, установленные на время работ, подрядчик убрал к моменту открытия движения 31.07.2025.
После тщательного анализа материалов дела, включая схему ДТП, фотографии с места происшествия и проектную документацию, суд выявил отсутствие необходимой организации дорожного движения на перекрестке в момент аварии. Это позволило сделать вывод о том, что ответственность за произошедшее лежит на «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Согласно уставу, на учреждение возложены обязанности по содержанию дорог местного значения, включая установку и обслуживание дорожных знаков.
Суд также установил, что место аварии не находилось в зоне реконструкции, проводимой ООО «Стройтраст». Более того, действия «УДХБ» по установке дорожных знаков далее, 8 августа, подтвердили, что именно это учреждение несет ответственность за данный участок дороги.
Куйбышевский райсуд частично удовлетворил исковые требования. С «УДХБ» в пользу истца взыскали сумму ущерба свыше 982 тыс. рублей. А требования к городскому депстрою и компании «Стройтраст» суд отклонил.
Омский областной суд далее оставил решение райсуда без изменений.
