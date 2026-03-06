Суд взыскал ущерб в почти 1 миллион с омского УДХБ за разбитое авто

Основанием для иска была авария 1 августа 2025 года на перекрестке Бульвара Архитекторов и улицы 22 Декабря. Водитель «Мицубиси Аутлэндер», двигаясь по Бульвару Архитекторов, въехал в ГАЗ, выдвигавшийся с улицы 22 Декабря. Истец указал, что на его направлении не было каких-либо знаков приоритета, в то время как на пути следования второго водителя был установлен знак «Главная дорога». Считая, что именно отсутствие необходимого знака «Уступи дорогу» привело к аварии, водитель «Мицубиси» обратился в суд, требуя взыскать стоимость восстановительного ремонта.