Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабушка из Удмуртии дважды приезжала в Минск по заданию мошенников

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске пожилую россиянку, которая приехала в город, чтобы забрать деньги обманутых мошенниками пенсионеров, сообщили в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

По данным столичной милиции, накануне аферисты позвонили женщине от имени сотрудников ФСБ и предложили подработку — ей нужно было съездить в Беларусь и забрать посылку. При этом пенсионерка не знала о ее содержимом и не догадывалась, что задействована в мошеннической схеме.

«В первый раз женщина выполнила задание и успела вывезти за границу около 15 тысяч долларов, полученных от пожилой минчанки», — сказали в ГУВД.

Затем бабушка снова вернулась в белорусскую столицу и возле Театра оперы и балета встретилась с женщиной, которая по кодовому слову «Бусинка» передала ей около 30 тысяч рублей.

После этого курьера задержали оперативники минского уголовного розыска. Деньги у нее изъяли, средства вернут хозяйке.

В ГУВД отметили, что потерпевшие были обмануты телефонными мошенниками, которые убедили их в необходимости декларирования сбережений в Национальном банке. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.