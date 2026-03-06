Бабушка из Удмуртии дважды приезжала в Минск по заданию мошенников

По данным столичной милиции, накануне аферисты позвонили женщине от имени сотрудников ФСБ и предложили подработку — ей нужно было съездить в Беларусь и забрать посылку. При этом пенсионерка не знала о ее содержимом и не догадывалась, что задействована в мошеннической схеме.