Бабушка из Удмуртии дважды приезжала в Минск по заданию мошенников

По данным столичной милиции, накануне аферисты позвонили женщине от имени сотрудников ФСБ и предложили подработку — ей нужно было съездить в Беларусь и забрать посылку. При этом пенсионерка не знала о ее содержимом и не догадывалась, что задействована в мошеннической схеме.
«В первый раз женщина выполнила задание и успела вывезти за границу около 15 тысяч долларов, полученных от пожилой минчанки», — сказали в ГУВД.
Затем бабушка снова вернулась в белорусскую столицу и возле Театра оперы и балета встретилась с женщиной, которая по кодовому слову «Бусинка» передала ей около 30 тысяч рублей.
После этого курьера задержали оперативники минского уголовного розыска. Деньги у нее изъяли, средства вернут хозяйке.
В ГУВД отметили, что потерпевшие были обмануты телефонными мошенниками, которые убедили их в необходимости декларирования сбережений в Национальном банке. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.