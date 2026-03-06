Цены привлекательные: ГТК сообщил о мошенниках, якобы продающих конфискат

В Instagram фейковые аккаунты называются «bel_opt» и «bel_opt2». У первого — около 7540 подписчиков. По данным ведомства, ранее эта мошенническая схема функционировала под ником «customs_belarus».
«Запущена таргетированная реклама о продаже смартфонов, стиральных машин, холодильников и другой техники по “привлекательным ценам”. Предлагается перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с ассортиментом товаров и сделать заказ с обязательной предоплатой», — уточнили в ГТК.
Подобная схема обмана есть и в Telegram, там используется мошеннический канал «Беларусь ??», ранее называвшийся «Склад». Доступ к нему ограничен, однако в подписчиках более 40 тысяч человек, что может вызвать доверие к нему.
При этом на всех каналах используется символика белорусской таможни.
В ведомстве напомнили, что таможня в рамках законодательства только изымает товары, которые незаконно перемещались через границу. Однако решение об их конфискации принимается судом.
«Перечень организаций, реализующих такие товары, определен Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь», — подчеркнул в ГТК.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.