В Иркутске неизвестный украл ювелирные украшения с иконы в Спасской церкви

В Иркутске начался розыск мужчины, который украл ювелирные украшения с иконы Николая Чудотворца и пожертвования в Спасской церкви. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, заявление от прихожан храма поступило 5 марта 2026 года. Известно, что пропали крестики и цепочки из золота и серебра.