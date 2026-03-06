Ричмонд
В Иркутске неизвестный украл ювелирные украшения с иконы в Спасской церкви

C иконы Николая Чудотворца пропали крестики и цепочки из золота и серебра.

В Иркутске начался розыск мужчины, который украл ювелирные украшения с иконы Николая Чудотворца и пожертвования в Спасской церкви. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, заявление от прихожан храма поступило 5 марта 2026 года. Известно, что пропали крестики и цепочки из золота и серебра.

— Сейчас оперативники изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали вора, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.

На вид мужчине 35−40 лет, рост 170−175 сантиметров, европейский тип лица, волос темный, короткая стрижка. Он был одет в черную куртку, темную кофту и светлые джинсы.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, нужно сообщить об этом по телефонам: +7 (999) 230−40−14, 8 (914) 927−79−98 или 02.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что блогер нашла родную сестру, которую ее семья оставила в роддоме 40 лет назад. Летом 2024 года назад привычная жизнь Надежды разделилась на «до» и «после»: ее крестная, лучшая подруга мамы, раскрыла ей семейную тайну. Подробнее — читайте здесь.