Оперштаб сообщил о последствиях падения обломков БПЛА в Абинске

Ранее оперштаб сообщил, что в зданиях обломки повредили кровлю и выбили стекла на верхних этажах. Возгораний и пострадавших не зафиксировано.
Регион подвергся налету дронов прошедшей ночью. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем два беспилотника.
Помимо этого, ночью из-за падения обломков на электростанции в Крымском районе вспыхнул пожар на площади 20 кв. м. Его ликвидировали, никто не пострадал.
