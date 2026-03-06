Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб сообщил о последствиях падения обломков БПЛА в Абинске

В двух многоквартирных домах в Абинске Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника выбило стекла в 14 квартирах, сообщил региональный оперштаб.

Источник: РИА "Новости"

Ранее оперштаб сообщил, что в зданиях обломки повредили кровлю и выбили стекла на верхних этажах. Возгораний и пострадавших не зафиксировано.

Регион подвергся налету дронов прошедшей ночью. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем два беспилотника.

Помимо этого, ночью из-за падения обломков на электростанции в Крымском районе вспыхнул пожар на площади 20 кв. м. Его ликвидировали, никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше