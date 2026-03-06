Приморье уже горит: во всем винят человека

По данным экспертов, на 93,3% укомплектован штат авиационных наблюдателей — 361 из 387 человек. Техническое обеспечение также идет по плану: полностью выполнен план по автомобилям, а по тракторам с бульдозерами и вездеходами — на 97,9% и 99,6% соответственно.