Приморье уже горит: во всем винят человека

Начало пожароопасного сезона признали на заседании круглого стола в Совете Федерации. Эксперты отмечают, что природные факторы в марте 2026 года не предвещают высокой пожарной опасности. Тем не менее, прошлый опыт указывает на риск возгораний по вине человека.
Особый риск — в южных районах Забайкалья, Тывы, Хабаровского и Приморского краев. С начала текущего года зафиксировано как минимум два серьезных случая лесных пожаров в Краснодарском и Приморском краях.
Несмотря на это, основной пожароопасный период еще не начался, и большинство запланированных мероприятий выполняются успешно — пишет «Парламентская газета».
По данным экспертов, на 93,3% укомплектован штат авиационных наблюдателей — 361 из 387 человек. Техническое обеспечение также идет по плану: полностью выполнен план по автомобилям, а по тракторам с бульдозерами и вездеходами — на 97,9% и 99,6% соответственно.
В то же время, отмечается недостаточная работа с собственниками земли в Еврейской АО, Бурятии, Якутии и Амурской областях, Приморском крае. Подчеркивается, что ответственность за пожары, возникшие на частных землях, должна лежать на их владельцах.
Для виновников пожаров это должно сулить реальные денежные взыскания. В связи с этим, будет продолжена работа по предъявлению исков к собственникам земель и насаждений.