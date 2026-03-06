Ричмонд
В Кунашакском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

Его тело нашли при тушении одной из комнат.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В селе Сары Кунашакского района Челябинской области при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда — всего семь человек и две единицы техники. Во время тушения в одной из комнат нашли тело 59-летнего мужчины без признаков жизни.

Пожар ликвидировали на площади 24 квадратных метра. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.