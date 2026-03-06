В Воронеже отправили в СИЗО руководителя городского управления имущественных и земельных отношений

В Воронеже по подозрению в превышении должностных полномочий задержали руководителя управления имущественных и земельных отношений мэрии. 5 марта по решению суда Руслана Карасалихова отправили в СИЗО, где он пробудет, минимум, до 3 мая.
Чиновника подозревают в том, что он из личной заинтересованности превысил полномочия при проведении аукциона на право аренды автостоянки — предложил второму участнику торгов отказаться от участия в конкурсе. Конкурент, опасаясь негативных для него последствий, согласился.
По УК Карасалихову грозит до 10 лет лишения свободы.