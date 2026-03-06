Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже отправили в СИЗО руководителя городского управления имущественных и земельных отношений

Руслана Карасалихова подозревают в превышении должностных полномочий.

В Воронеже по подозрению в превышении должностных полномочий задержали руководителя управления имущественных и земельных отношений мэрии. 5 марта по решению суда Руслана Карасалихова отправили в СИЗО, где он пробудет, минимум, до 3 мая.

Чиновника подозревают в том, что он из личной заинтересованности превысил полномочия при проведении аукциона на право аренды автостоянки — предложил второму участнику торгов отказаться от участия в конкурсе. Конкурент, опасаясь негативных для него последствий, согласился.

По УК Карасалихову грозит до 10 лет лишения свободы.