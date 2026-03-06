Жителя Новосибирска будут судить в Кемерове за похищение двух женщин

В Кемерове перед судом предстанет 34-летний житель Новосибирска. Мужчину обвиняют в вымогательстве и похищении людей — жертвами стали две жительницы региона. Один из эпизодов произошел еще в 2023 году, однако дать показания пострадавшие решились только недавно. Об этом написал Сiбдепо.
По данным следствия, несколько лет назад злоумышленник вместе с подельником насильно увез женщину за город. Там злоумышленники избили ее и потребовали, чтобы она убедила своего родственника переписать на них половину квартиры. Испугавшись расправы, потерпевшая выполнила условия преступников и долгое время не обращалась в полицию.
После фигурант похитил свою знакомую прямо во время встречи. Женщине удалось спастись — она выпрыгнула из движущейся машины и позвала на помощь прохожих. Однако и тогда заявление в правоохранительные органы она писать не стала. Оба преступления всплыли только после того, как оперативники вышли на след злоумышленника.
Скрываться обвиняемому удавалось до февраля 2025 года — его задержали в Краснодарском крае. Возбуждены уголовные дела. Сообщника, участвовавшего в первом нападении, также привлекли к ответственности в рамках отдельного производства.
Сейчас фигурант находится под стражей, его дело передано в суд.