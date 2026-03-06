В Химках задержаны около 70 нелегальных мигрантов

По словам Петровой, уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Ставропольского края, который организовал проживание троих иностранцев в общежитии подмосковного поселка Лунево, зная об отсутствии у них законных оснований для нахождения в России. С него взята подписка о невыезде.