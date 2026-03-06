Ричмонд
В Химках задержаны около 70 нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции во время рейда в подмосковных Химках задержали 68 иностранцев, нарушающих российские законы. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в ведомстве, за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности в стране мигрантам назначили штрафы от 5 до 7 тыс. руб. с последующим выдворением из России.

По словам Петровой, уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Ставропольского края, который организовал проживание троих иностранцев в общежитии подмосковного поселка Лунево, зная об отсутствии у них законных оснований для нахождения в России. С него взята подписка о невыезде.

Премьер-министр Михаил Мишустин в конце февраля сообщал, что в 2025 году из России выдворили 72 тыс. иностранцев, незаконно находившихся в стране. Около 840 тыс. нелегальных мигрантов, уточнил Мишустин, все еще остаются в России.