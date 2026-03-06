В Химках задержаны около 70 нелегальных мигрантов

Как отметили в ведомстве, за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности в стране мигрантам назначили штрафы от 5 до 7 тыс. руб. с последующим выдворением из России.
По словам Петровой, уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Ставропольского края, который организовал проживание троих иностранцев в общежитии подмосковного поселка Лунево, зная об отсутствии у них законных оснований для нахождения в России. С него взята подписка о невыезде.
Премьер-министр Михаил Мишустин в конце февраля сообщал, что в 2025 году из России выдворили 72 тыс. иностранцев, незаконно находившихся в стране. Около 840 тыс. нелегальных мигрантов, уточнил Мишустин, все еще остаются в России.